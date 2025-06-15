Sakarya'da engelli öğrenciler yaptı belediye ağaçları donattı

Kaynak: İHA
Sakarya'da engelli öğrenciler yaptı belediye ağaçları donattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Serdivan Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki engelli öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kuş evleri, Sakarya'nın beş farklı ilçesindeki okullarda ağaçlara yerleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Serdivan Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kuş evleri, Sakarya'nın beş farklı ilçesindeki okullara teslim edildi. Sevgiyle hazırlanan küçük evler, doğaya renk kattı ve dayanışma için güzel bir örnek oldu. Etkinlik çerçevesinde kuş evleri Geyve Anaokulu (Geyve), Anakucağı Anaokulu (Pamukova), Seyfettin Selim Anadolu Lisesi Özel Eğitim Okulu (Kaynarca), Konuklu Ortaöğretim Okulu (Ferizli) ve Halime Çavuş Anaokulu'na (Söğütlü) ulaştırıldı. Her biri öğrencilerin el becerisiyle, sabırla ve büyük bir sevgiyle hazırlanan kuş evleri, gökyüzündeki can dostlarına yuva oldu. Öğretmenlerin rehberliğinde engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımı teşvik edilirken, aynı zamanda hayvan sevgisi aşılandı.

aw476647-01.jpg

Son Haberler
Ankara'da az su tüketen abonelere indirim
Ankara'da az su tüketen abonelere indirim
Çorum'da park halindeki cip alev alev yandı
Çorum'da park halindeki cip alev alev yandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "işten çıkarma" açıklaması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "işten çıkarma" açıklaması
Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz üreticisine destek
Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz üreticisine destek
Özgür Özel’den Babalar Günü mesajı
Özgür Özel’den Babalar Günü mesajı