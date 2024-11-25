Sakarya’da eve pompalı tüfekle saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da eve pompalı tüfekle saldırı

Sakarya Karapürçek'te gece bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde gece bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Ev sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Olay, dün gece Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait 2 katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarını kırarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya’da eve pompalı tüfekle saldırı

Sakarya’da eve pompalı tüfekle saldırı

Sakarya’da eve pompalı tüfekle saldırı

Sakarya’da eve pompalı tüfekle saldırı

Sakarya’da eve pompalı tüfekle saldırı

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