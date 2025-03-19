Sakarya’da feci kaza! 70 metre uçuruma yuvarlandı! Halat yardımıyla kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya’da feci kaza! 70 metre uçuruma yuvarlandı! Halat yardımıyla kurtarıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir otomobil sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybederek 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü halat yardımıyla çıkartıldı.

Kaza 20.30 saatlerinde Maksudiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Eyüp Dayıoğlu (43) idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Sürücü araçta sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının elverişli olmaması sebebiyle özel aparatlar kullanarak otomobilin bulunduğu alana inen ekipler araçta sıkışan Dayıoğlu'nu halata bağladıkları sedye yardımıyla kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu yaralı sıkıştığı yerden AFAD ekibi tarafından yola çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da feci kaza! 70 metre uçuruma yuvarlandı! Halat yardımıyla kurtarıldı

Sakarya’da feci kaza! 70 metre uçuruma yuvarlandı! Halat yardımıyla kurtarıldı

Sakarya’da feci kaza! 70 metre uçuruma yuvarlandı! Halat yardımıyla kurtarıldı

Sakarya’da feci kaza! 70 metre uçuruma yuvarlandı! Halat yardımıyla kurtarıldı

Sakarya’da feci kaza! 70 metre uçuruma yuvarlandı! Halat yardımıyla kurtarıldı

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