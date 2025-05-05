Sakarya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Saat 21.00 sıralarında gerçekleşen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas (55) ve Nermin Ayas’a (59) çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Kazada iki kadın, çarpmanın etkisiyle havalanarak yola savruldu. Otomobil ise çarpmanın ardından bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, Necmiye Ayas ve Nermin Ayas’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden iki kadının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.