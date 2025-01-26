Sakarya’da feci kaza! TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Serdiven ilçesi D-100 kara yolu üzerinden seyir halinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki TIR’a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 karayolu İstanbul istikameti Aşağıderköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Doğan Ergül idaresindeki 06 EPD 141 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak park halindeki tıra adeta ok gibi saplandı.

Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ergül'ün cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya’da feci kaza! TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Son Haberler
IBAN'a para transferinde yeni dönem! EFT işlemi için bu şart aranacak!
IBAN'a para transferinde yeni dönem! EFT işlemi için bu şart aranacak!
5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor
5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü
Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü
Sakarya’da feci kaza! TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü
Sakarya’da feci kaza! TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi
Fidan, Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi