Sakarya'da fındık kırım fabrikasında yangın!

Kaynak: AA
Sakarya'da fındık kırım fabrikasında yangın!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir fındık kırım fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla gelerek yangına müdahale etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

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İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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