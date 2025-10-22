Kaza, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile plakalı otomobil ışıklarda çarpıştı. Kazada N.İ. ve A.D. isimli iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.