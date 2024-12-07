Sakarya’da iki otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (19) kontrolündeki 54 BT 875 plakalı otomobil ile S.P. idaresindeki 41 SL 626 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü B.T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. ile V.E.T. isimli 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı

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