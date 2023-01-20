20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kalorifer kazanı infilak etti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi. Samanlık olan yapıya sıçrayan alevler metrelerce yükseldi, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:40
Takip Et

Sakarya'da kalorifer kazanı infilak etti

Kalorifer kazanı infilak etti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, yangın, Hendek ilçesi Kazimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama yaşandı. 

Patlama sebebi ile evin hemen yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan yapıda yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği bölgede vatandaşlar sokağa döküldü. Paniğe sebep olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
3
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
4
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
5
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
6
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
7
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿Gazeteci İsmet Solak yaşamını yetirdi. Ecevit'in danışmanlığını yapmıştı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿IŞİD’in sözde valisi yakalandı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
﻿MSB'den 'Kara Ocak' katliamı şehitlerini andı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.