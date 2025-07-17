Sakarya’da kan donduran kaza! TIR'a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya’da kan donduran kaza! TIR'a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önde giden TIR’a ok gibi saplandı. TIR’ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybederken yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Aydoğdu yönetimindeki 34 BPB 479 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Emre A.'nın (32) kullandığı 41 AJZ 272 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydoğdu ile yanındaki Emirhan Güleç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. TIR şoförü Emre A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da kan donduran kaza! TIR'a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var

Sakarya’da kan donduran kaza! TIR'a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var

Sakarya’da kan donduran kaza! TIR'a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var

Sakarya’da kan donduran kaza! TIR'a ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var

Son Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret
İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret
Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler
Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler
Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir
İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir