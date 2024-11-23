Sakarya’da kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İHA
Sakarya’da kar yağışı etkili oldu

Sakarya'da yüksek kesimlerin ardından kampüs bölgesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Sakarya'da yüksek kesimlerin ardından kampüs bölgesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezinde yağmurla karışık yağan kar, kampüse lapa lapa düştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sakarya'nın bazı bölgeleri yağışla birlikte beyaza büründü. Serdivan ilçesinde bulunan üniversite kampüsünde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağışı gören bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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