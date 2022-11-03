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Karısının evinde kendini yaktı 

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 6 ay önce ayrıldığı eşiyle son kez görüştüğü öğrenilen adamın, eşinin evinde kendisini yaktığı iddia edildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 06:55
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Sakarya'da karısının evinde kendini yaktı 

Karısının evinde kendini yaktı 
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İHA'nın haberine göre, Yazlık Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Ö. iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan O.Ö., benzin alarak tekrar eve geri döndü ve kendisini yaktı. 

Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyan site sakinleri camı kırarak yanan adama müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. 

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