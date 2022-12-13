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Sakarya'da kaza sonrası yangın: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilde biri ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:36
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Sakarya'da kaza sonrası yangın: 2 yaralı

Sakarya'da kaza sonrası yangın: 2 yaralı
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Otoyolun Sapanca gişeleri mevkisinde Savaş K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta çıkan yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Savaş K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolun Ankara istikametinde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle ise yoğunluk oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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