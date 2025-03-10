Sakarya'da komşusunu öldürmüştü! Baba ve oğlu adliyede

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da komşusunu öldürmüştü! Baba ve oğlu adliyede

Sakarya'da alacak tartışmasında 36 yaşındaki Fatih Tunç'u tüfekle vurarak öldürmüşlerdi. 16 yaşındaki O.Ç.Ş. ile babası E.Ş., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sakarya Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ş. ile komşusu Fatih Tunç arasında arsa satışından kaynaklanan para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile E.Ş.'nin oğlu O.Ç.Ş. evden aldığı tüfekle komşuları Fatih Tunç'u vurdu. Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

​​​​​​​

O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba ve oğlu polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Kira Geliri Beyanı: Vergi Sorumluluğunuzu Unutmayın
Kira Geliri Beyanı: Vergi Sorumluluğunuzu Unutmayın
Juventus’ta büyük yıkım: 14 yıl sonra ilk kez yaşadılar
Juventus’ta büyük yıkım: 14 yıl sonra ilk kez yaşadılar
Erdoğan, Bahçeli'yi 2'ye katladı! Araştırmada çıkan çarpıcı sonuçlar...
Erdoğan, Bahçeli'yi 2'ye katladı! Araştırmada çıkan çarpıcı sonuçlar...
21. Yüzyılın Deli Dumrul’u
21. Yüzyılın Deli Dumrul’u
Kulüp başkanı “Maçı kazanırsanız istifa ederim” dedi, sözünde durdu
Kulüp başkanı “Maçı kazanırsanız istifa ederim” dedi, sözünde durdu