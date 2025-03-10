Sakarya'da komşusunu öldürmüştü! Baba ve oğlu adliyede

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sakarya Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ş. ile komşusu Fatih Tunç arasında arsa satışından kaynaklanan para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile E.Ş.'nin oğlu O.Ç.Ş. evden aldığı tüfekle komşuları Fatih Tunç'u vurdu. Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba ve oğlu polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.