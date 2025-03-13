Sakarya’da korkutan kaza: Bariyere ok gibi sallandı!

Kaynak: İHA
Sakarya’da korkutan kaza: Bariyere ok gibi sallandı!

Sakarya D-020 kara yolu Kaynarca ilçe girişinde sürücü kontrolünü kaybederek otomobil bariyere çarptı. Bariyere ok gibi sallanan aracın sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, D-020 kara yolu Kaynarca ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. kontrolündeki Volkswagen marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin içinden geçti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmanın ardından yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aracın hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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