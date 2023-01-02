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Sakarya’da vahim uyuşturucu raporu: Bir yılda 2 bin 967 şüpheli yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerince bir yıl boyunca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının bilançosu açıklandı. Yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ve paranın ele geçirildiği operasyonlarda 2 bin 967 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:24
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Sakarya’da korkutan uyuşturucu raporu: Bir yılda 2 bin 967 şüpheli yakalandı

Sakarya’da vahim uyuşturucu raporu: Bir yılda 2 bin 967 şüpheli yakalandı
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İHA'da yer alan habere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı.

2 bin 967 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 140 kilo 266 gram esrar, 41 kilo 681 gram skunk, 27 kilo 428 gram metamfetamin, 17 kilo 468 gram sentetik cannabinoid maddesi, 71 bin 160 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 40 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 414 gram kokain, 196 gram eroin, 420 adet Hint keneviri, 72 hassas terazi, 120 adet ruhsatsız tabanca ve 59 adet tüfek ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 481 bin 630 TL, 2 bin 155 euro ve 330 dolar ele geçirildi.

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