Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın

Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 1

Hanlı Mahallesi'nde bulunan medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 3

Yangına, biri köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edildi.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 4

Ekipler, alevlerin fabrikanın arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 5

Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, olay yerinde çalışmaları yönetti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 6

Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 7

Yangına müdahale sırasında hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 8

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin tüm araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye zarar vermeden kontrol altına alındığını belirtti.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 9

Alemdar, iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, ekiplere teşekkür etti ve "Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun" dedi.

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Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın 40
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