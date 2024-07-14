Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın

Hanlı Mahallesi'nde bulunan medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına, biri köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edildi.
Ekipler, alevlerin fabrikanın arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, olay yerinde çalışmaları yönetti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangına müdahale sırasında hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin tüm araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye zarar vermeden kontrol altına alındığını belirtti.
Alemdar, iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, ekiplere teşekkür etti ve "Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun" dedi.