Sakarya'da kraliyet pitonu ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Arabacıalanı Mahallesi'nde Y.Y.K. (21) isimli şahsın iş yerine arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 1 adet kraliyet pitonu ele geçirildi. Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından şahsa idari para cezası uygulanırken zehirsiz ama ülkede yasak olan piton, görevlilere teslim edildi.