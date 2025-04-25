Sakarya'da kraliyet pitonu ele geçirildi

Kaynak: İHA

Sakarya'da jandarma ekiplerince yapılan iş yeri aramasında kraliyet pitonu ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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Bu çerçevede Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Arabacıalanı Mahallesi'nde Y.Y.K. (21) isimli şahsın iş yerine arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 1 adet kraliyet pitonu ele geçirildi. Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından şahsa idari para cezası uygulanırken zehirsiz ama ülkede yasak olan piton, görevlilere teslim edildi.

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