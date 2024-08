Kurt dehşeti! Koyunlar telef oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kestanepınar Mahallesi'nde yaşayan Azmi Aygın, yetiştirdiği koyunlardan ikisinin bir kurt tarafından boğulduğunu güvenlik kamerası görüntülerinden gördü.

Köpeklerinin uzun süre havlaması üzerine ağıla giden Aygın, içerideki manzara karşısında şok oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kurtun ağıla gizlice girerek koyunları kovaladığı ve iki tanesini boğarak telef ettiği an be an görüntülendi.