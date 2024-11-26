Sakarya'da lastikçilerde kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA
Sakarya'da lastikçilerde kuyruklar oluştu

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Sakarya'da karın erken yağmasıyla vatandaşlar çareyi lastikçilerde buldu erkenden kuyruklar oluştu.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibari ile başlıyor fakat ülke genelinde kar yağışları santimetreleri bulunca lastikçilerde kuyruklar şimdiden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'da yüksek kesimler ve şehirde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı vatandaşlar, uygulama tarihini beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu.

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Uygulama öncesinde de mesai yoğunluğu artan lastikçiler, vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor. Yeni kış lastiği alma fiyatlarının ebatlarına göre 2 bin ile 20 bin arasında olduğunu belirten lastikçi Yusuf Boz, mevcut kış lastiğinin değişiminin ise 600 ile bin lira arasında olduğunu belirtti.

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"HERKESİN SON GÜNE SIKIŞTIRMAMASI İYİ OLUR"

Yusuf Boz, lastikçilerdeki yoğunluğun genelde vatandaşların son güne bırakmasından kaynaklandığını söyledi. Boz, " İnsanlar genellikle son güne yığma çabası durumu sıkışık bir vaziyete getiriyor. Bizde elimizden geldiğince hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz. Ancak kapıda 10 araç olunca hizmetimiz haliyle yavaşlıyor. Herkesin son güne sıkıştırmaması iyi olur. Zaten Sakarya'ya kar damlası düştüğü an kapıda 10-15 araba olduğu için işlerimiz birazcık karışabiliyor. Yoğunluğumuz çok fazla çünkü Sakarya'da kar yağdığı için herkes lastiği alıp geliyor. Kimse 2 gün önceden gelmiyor. Bizimde vatandaşlardan beklentimiz 2 gün önceden daha sakin bir zamanda gelmeleri çünkü yoğunluktan dolayı çok sıra oluyor. Bu yıl yoğunluk geçtiğimiz yıla göre kar yağdığı için arttı. Lastik fiyatları 2 bin TL'den başlayıp ebat, kalite ve marka olarak 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İnsanlar kış aylarında kar yağmadıysa kış lastiği takılmasına gerek yok düşüncesindeler. Ancak kar lastiği havanın 6 derecenin altına düştüğü vakit etkili olabilen bir lastiktir" dedi.

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