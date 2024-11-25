Sakarya’da maç bitti ortalık karıştı. Oyuncular, yöneticiler ve taraftarlar kavga etti

Kaynak: İHA
Sakarya’da maç bitti ortalık karıştı. Oyuncular, yöneticiler ve taraftarlar kavga etti

Sakarya’da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçının bitiş düdüğünün çalması sonrası ortalık karıştı. Çıkan kavgaya taraftarların yanı sıra oyuncular ve yöneticiler de karıştı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Karasuspor ile Hendekspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Golsüz beraberlikle biten maçın ardından oyuncular, yöneticiler ve taraftarın karıştığı kavgada küfürler, tekme ve tokatlar havada uçuştu, takım otobüsü taşlandı.

aw336518-01.jpg

BAL 9. Grup'ta mücadele eden ve 20 puanla 3. sırada yer alan Karasuspor ile 16 puanla 5. basamakta bulunan Hendekspor arasında oynanan maç golsüz beraberlikle bitti. Hakemin son düdüğü çalmasıyla beraber yeşil saha ve tribünler karıştı. Yaşanan arbedeye yöneticiler de dahil olunca ortalık adeta savaş alanına döndü.

aw336518-04.jpg

Her iki takımın oyuncuları, taraftar ve yöneticilerin karıştığı kavgada tekme, yumruk ve küfürler havada uçuştu.

aw336518-05.jpg

Yaşanan olaylara polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Güçlükle yatıştırılan olaylarda Karasuspor'un takım otobüsü taşlanırken, araçta maddi hasar oluştu ve bir futbolcu başından hafif şekilde yaralandı.

aw336518-09.jpg

Son Haberler
Bitlis'te kar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bitlis'te kar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Tır evin bahçesine düştü
Tır evin bahçesine düştü
Sözcü Gazetesi çöktü mü? İnternet sitesine erişilemiyor
Sözcü Gazetesi çöktü mü? İnternet sitesine erişilemiyor
Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul alan iki kardeşin başarı hikayesi
Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul alan iki kardeşin başarı hikayesi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 3 yeni rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 3 yeni rekor