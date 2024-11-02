Sakarya'da mide bulandıran olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da mide bulandıran olay

Sakarya'da ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle 4 kız çocuğunu atölyeye götürdü. Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 63 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

Sakarya'da ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle 4 kız çocuğunu atölyeye götürerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 63 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

ÇOCUKLARA 'AHŞAP OYUNCAK EV GÖSTERECEĞİM' DEDİ

İddiaya göre, bir kız çocuğunun, marangoz H.A.'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.

MAĞDUR ÇOCUK DİĞER ÇOCUKLARI DA SÖYLEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi.

Bu minvalde 3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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