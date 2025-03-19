Sakarya'da mobilya imalathanesinde yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Serdivan ilçesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı mevkiindeki bir mobilya imalathanesinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi sardı. Gökyüzü yoğun dumanla kaplanırken, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar yangının etkisiyle korku yaşadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Sakarya'da mobilya imalathanesinde yangın

Sakarya'da mobilya imalathanesinde yangın

Sakarya'da mobilya imalathanesinde yangın

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