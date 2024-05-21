Sakarya'da oğlu tarafından vahşice yakılan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce annesi Mükerrem Yılmaz'dan para alan ve yeniden isteyince ret cevabı alan 42 yaşındaki Ö.Y., öfkelenerek annesi ve kendisini benzin döküp ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Mükerrem Yılmaz, önce Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar bulunan Yılmaz, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

Ellerinde yanıklar oluşan Ö.Y. ise kısa sürede yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü ve işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

32 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mükerrem Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edilen Yılmaz, Erdoğdu Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.