Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi yaralandı.
Pamukova Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampı gezisinden dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.Ö. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy-Karapınar mahalleleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen midibüsün sürücüsü, öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.