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Organları 7 hastaya umut oldu

Tedavi gördüğü Sakarya’daki hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadın hastanın organları, nakil bekleyen 7 hastaya umut olması dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:22
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Sakarya’da organları 7 hastaya umut oldu

Organları 7 hastaya umut oldu
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İHA’nın haberine göre; Beyin kanaması geçirerek yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki kadın Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavi gören hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Organ Nakli Birimi yetkililerinin aile ile yaptığı görüşmeler neticesinde, vefat eden kadının organları bağışlandığı ifade edildi.

Organ nakline izin verilmesinin ardından hastanenin organ nakil birimi Sağlık Bakanlığı Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkeziyle irtibata geçti. Nakil ekibinin oluşturulmasıyla birlikte 5 saat süren operasyonun ardından hastanede başarıyla alınan 7 organ, nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.

“HALKIMIZA BU KONUDA GÜVENİYORUZ”

Başhekim Op. Dr. A. Murat Akgül, hastanede gerçekleşen organ bağışı ve nakil işlemleriyle ilgili bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Vefat eden hastamıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Vefat eden hastamız için organ bağışına onay vererek onurlu ve güzel bir davranış gösteren ailesine 7 hastaya şifa kaynağı olduğu için teşekkür ederiz. Organ bağışı bekleyen hastalar için bu bağışların önemi kelimelerle anlatılmaz. Organ bağışına gösterilecek ilgi daha çok canın kurtarılmasına vesile olacaktır. Halkımıza bu konuda güveniyoruz”
 

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Doğrucu
21.10.2022 15:27
Allah kendisinden razı olsun, rahmet eylesin! Benim de vasiyetimdir!  
 
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