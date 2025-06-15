Sakarya'da otluk alanda çıkan yangın, kara yolunu kapladı

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kara yolunu kapladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kara yolunu kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-140 kara yolunun Karaçalılık Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alanda çıkan yangının dumanları kara yolunu kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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