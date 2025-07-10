Sakarya’da otluk alanda korkutan yangın

Yangın, D-140 kara yolu Bedilkadirbey mevkiinde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

OLAY YERİNE İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yol kenarını sardı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin çevredeki vatandaşlar arasında paniğe sebep olduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalılık ve otluk alanda hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.