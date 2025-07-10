Sakarya’da otluk alanda korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da otluk alanda korkutan yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda otluk ve çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kısa sürede büyüyerek yol kenarını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, D-140 kara yolu Bedilkadirbey mevkiinde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

aw494363-01.jpg

OLAY YERİNE İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yol kenarını sardı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

aw494363-02.jpg

Alevlerin çevredeki vatandaşlar arasında paniğe sebep olduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalılık ve otluk alanda hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Süper Lig kulübünün başkanı transferi duyurdu
Süper Lig kulübünün başkanı transferi duyurdu
Türkiye'de üretilecek, 54 ülkeye ihraç edilecek!
Türkiye'de üretilecek, 54 ülkeye ihraç edilecek!
Trabzonspor anlaşmaya vardı! Brezilyalı golcünün geliş tarihi belli oldu
Trabzonspor anlaşmaya vardı! Brezilyalı golcünün geliş tarihi belli oldu
Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Alkol, kavga ve ölüm! Samsun’da korkunç cinayet
Alkol, kavga ve ölüm! Samsun’da korkunç cinayet