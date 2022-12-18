18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya’da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya’da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 21:43
Takip Et

Sakarya’da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya’da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
+
Aa
-


Pamukova ilçesi İsabalı Mahallesi’nde bir dinlenme tesisinde aşçı olarak çalışan Fethi Şengül (61), mesaisinin bitiminde işten çıkıp evine gitmek için D-650 kara yolundan geçmeye çalıştı. Şengül, yolun karşısına geçmek isterken Bilecik istikametinden Pamukova istikametine seyir halinde olan M.F.A. yönetimindeki 64 AF 446 plakalı otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yapılan müdahale sonrasında Şengül, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Şengül’ün kısa bir süre önce dinlenme tesisinde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
3
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
4
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
5
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
6
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Senede 1 kez ziyarete açılıyor! İstanbul ‘Kırmızı Mektep'e akın etti
7
﻿Senede 1 kez ziyarete açılıyor! İstanbul ‘Kırmızı Mektep'e akın etti
﻿Senede 1 kez ziyarete açılıyor! İstanbul ‘Kırmızı Mektep'e akın etti
﻿Ümraniye’de gecekondu alevlere teslim oldu   
﻿Ümraniye’de gecekondu alevlere teslim oldu   
﻿Ümraniye’de gecekondu alevlere teslim oldu   
﻿Beşiktaş Emlakjet İzmir'de çarpıldı
﻿Beşiktaş Emlakjet İzmir'de çarpıldı
﻿Beşiktaş Emlakjet İzmir'de çarpıldı
﻿Yarbay Ali Tatar ölümünün 13. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı
﻿Yarbay Ali Tatar ölümünün 13. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı
﻿Yarbay Ali Tatar ölümünün 13. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı
﻿Güldestan yeniden AKM'de
﻿Güldestan yeniden AKM'de
﻿Güldestan yeniden AKM'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.