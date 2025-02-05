Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldüğü ifade edildi.

Olay Karasu-Kocaali yolu Beşevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Otomobil, alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobilde geriye demir yığınının kaldığı konuya ilişkin bir inceleme başlatıldı.

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