15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 07:09
Takip Et

Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Serdivan ilçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı. 

Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulans ve özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlenirken diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta park hallinde olan ve şüpheli olarak görünen 54 AFN 265 plakalı Opel marka otomobil polis ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan araç aramasında boş mermi kovanı, dolu mermi ve alkol kullanıldığı değerlendirilen bardak bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
2
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
3
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
4
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
5
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
6
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
﻿FETÖ tarafından tasfiye edilmişlerdi. Milli Savunma Bakanlığı geri dönün çağrısı yaptı
7
﻿FETÖ tarafından tasfiye edilmişlerdi. Milli Savunma Bakanlığı geri dönün çağrısı yaptı
﻿Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 personel alacak
﻿Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 personel alacak
﻿Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 personel alacak
﻿Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Çorlu'da yatak fabrikası alev alev
﻿Çorlu'da yatak fabrikası alev alev
﻿Çorlu'da yatak fabrikası alev alev
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.