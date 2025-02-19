Sakarya’da soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Sakarya Valiliği, şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyredeceğini duyurarak, vatandaşlara yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'da gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın yaşanacağını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında olacağını açıkladı.

Bunun üzerine Sakarya Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizin bugünden (19 Şubat Çarşamba) itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyretmesi beklenmekte olup; Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, bugün (Çarşamba) ve yarın (Perşembe) zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer yoğun ve kuvvetli olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Sakarya’da soğuk ve yağışlı hava uyarısı

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