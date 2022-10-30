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Sakarya’da sünger fabrikası alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sünger fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele veriyor. Patlama sesi sonrasında yangın bölgesine gelen İshak Demirci, “Devletin birimleri burada mücadele ediyorlar” dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 02:49
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Sakarya’da sünger fabrikası alevlere teslim oldu

Sakarya’da sünger fabrikası alevlere teslim oldu
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Yangın, Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan sünger fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı etkisi alan yangın itfaiye ev jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlere teslim olan fabrikadaki yangın ve verilen mücadele havadan da görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

“DEVLETİN BİRİMLERİ BURADA MÜCADELE EDİYORLAR”

Yangın bölgesinde bulunan vatandaş İshak Demirci, “Bir anda bir patlama sesiyle geldik. Yüksek şekilde patlamalar oldu, bütün devletin birimleri burada mücadele ediyorlar. Kimyasal olduğu için vatandaşı uzak tutmaya çalışıyorlar. Burası sünger fabrikası görevliler doğru olanı yapıyorlar yani biz gelsek ne olur? Elimiz, kolumuz bağlı yapacak bir şeyimiz yok. İlk önce yangını gören arkadaşımla benim” dedi. (İHA)

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