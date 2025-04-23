Sakarya'da tabanca ve tüfekli kavga! 3 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Sakarya'da tabanca ve tüfekli kavga! 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya'da 6 Nisan'da meydana gelen olay, çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma büyüdü ve silahlı çatışmaya dönüştü.

TABANCA VE TÜFEKLE KAVGA

Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y., dün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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