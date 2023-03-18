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Sakarya'da kaza. Takla atan araçtan yaralı kurtarıldı

Sakarya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, aracıyla takla attı. Takla atan aracın içerisindeki kadın yolcu, sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:21
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Sakarya'da trafik kazası. Bir kişi yaralı

Sakarya'da kaza. Takla atan araçtan yaralı kurtarıldı
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Sakarya'da D650 karayolunun Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi sapağında meydana gelen kazada, Hilal K. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolunca takla atarak refüjde durabildi. Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan Saniye K., otomobil içerisinde sıkıştı

ARAÇTA SIKIŞAN KADIN YARALI OLARAK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Saniye K., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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