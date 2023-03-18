Sakarya'da kaza. Takla atan araçtan yaralı kurtarıldı

Sakarya'da D650 karayolunun Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi sapağında meydana gelen kazada, Hilal K. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolunca takla atarak refüjde durabildi. Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan Saniye K., otomobil içerisinde sıkıştı
ARAÇTA SIKIŞAN KADIN YARALI OLARAK KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Saniye K., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.