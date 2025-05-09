Sakarya'da trafik kazası: Motosikletli kuryeye öldü; sürücü kaçtı

Kaynak: DHA
Sakarya'da trafik kazası: Motosikletli kuryeye öldü; sürücü kaçtı

Sakarya'da ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki kurye Bulut Faruk Filya öldü, sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Sakarya, Sedirvan ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında ölümlü trafik kazası meydana geldi.

U.P. idaresindeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç, 40 yaşındaki Bulut Faruk Filya'nın kullandığı 54 AJR 940 plakalı motosiklete çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Filya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bulut Faruk Filya

Bulut Faruk Filya'nın cansız bedeni Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Kaçan sürücü aranırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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