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Motosiklet ikiye bölündü. Hafif ticari araç takla attı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 03:00
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Sakaryada trafik kazası. Ticari araç takla attı

Motosiklet ikiye bölündü. Hafif ticari araç takla attı
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Erenler ilçesi D-100 kara yolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan 54 AAJ 765 Peugeot marka hafif ticari araç ile 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kaza neticesinde motosiklet ikiye bölünürken hafifi ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla attı. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizleri geçirdi.

Savcı incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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