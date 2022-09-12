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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu. 5 kişi tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:01
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu. 5 kişi tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu. 5 kişi tutuklandı
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Sakarya'da uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Aramalarda 2 kilo 230 gram esrar, 54 gram takoz esrar, 3,20 gram skunk, 63 kök Hint keneviri, 24 gram sentetik kannabinoid, 8,20 gram metamfetamin, 11 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 6 tabanca, tüfek ve 28 fişek ele geçirildi. (AA)

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