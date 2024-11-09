Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: Bonzai ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ise markette reyon arasında yaptığı uyuşturucu alışverişi ise kameralara takıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesine uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda; 5 kilo 100 gram bonzai, 200 mililitre sıvı amfetamin, 3 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 1 adet tablet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ile 100 Dolar ele geçirildi. Y.E.U. (23) ve F.T. (34) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam ettiği öğrenilen şüphelilerden F.T.'nin 3 ayrı suçtan UYAP Aranma kaydının olduğu da tespit edildi.

Markette uyuşturucu ticareti kameraya yansıdı

Öte yandan, gözaltına alınan şahıslardan birinin markette reyon arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti de kameralara yansıdı.