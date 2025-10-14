Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 20 gram esrar ile 130 bin dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili E.G. (42), Y.A.T. (24) ve B.T. (26) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ekipleri evde ele geçirilen 130 bin doların 4 Ekim’de İstanbul’daki kuyumcu soygununda çalınan paralar olduğunu tespit etti. Kuyumcu soygununu gerçekleştiren E.Ç.’nin (43) olaydan bir gün sonra yurt dışına kaçtığı belirlendi. E.Ç.’den paraları alarak Sakarya’ya getirdiği belirlenen F.A. (22) ise polis ekiplerinin İstanbul’da düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.