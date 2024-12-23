Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor.

Ekiplerce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyon çerçevesinde F.E. (38) isimli kadının Manavpınarı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan ev ve üst aramaları neticesinde; 205 gram metamfetamin, 19 adet Lyrıca, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 5 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan F.E. isimli kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.