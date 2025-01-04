Sakarya'da yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: İHA
Sakarya'da yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Sakarya'da çıkan yangın geceyi aydınlattı. Mahalleli sokağa döküldü. 3 katlı binanın en üst katı alev topuna döndü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı. Mahalleliyi sokağa döken yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Ömercikler Mahallesi 8025. Sokak üzerinde bulunan Ali Osman Ç.'ye ait 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

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Kısa sürede büyüyerek adeta geceyi aydınlatan alevler ev ile çatı kısmını sardı. Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Söndürme çalışmalarına Sakarya Arama Kurtma ve Yangın Timi (SAKTİM) de destek oldu. Bu esnada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken binada da hasar oluştu.

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Öte yandan, 4 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evin yangın esnasında boş olduğu öğrenildi. Paniğe yol açan ve maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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