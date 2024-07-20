Sakarya'da yangın paniği: Dumanlar mahalleyi kapladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da yangın paniği: Dumanlar mahalleyi kapladı

Sakarya'da çöplük alanda çıkan yangın bölgede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Arifiye'de boş bir arazide bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan duman mahalleyi kapladı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Ayvalık Sokak üzerinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Alevlerin ve dumanların yükseldiği bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan dumanlar mahalleyi kapladı. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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