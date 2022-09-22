Doğum gününü kutlayamadan öldü

İHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, S.Y., B.Ö., M.B. ve Zümrüt Gül (24) isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Zümrüt Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, duble yolda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zümrüt Gül’ün 1 yıl önce evlendiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.