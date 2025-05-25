Sakarya’da yayla evinde şömine faciası! 4 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da yayla evinde şömine faciası! 4 kişi hastanelik oldu

Sakarya Pamukova’da yayla evinde şömineden çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Dumanlar evin içerisini biranda kapladı. Evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Ev küle döndü.

Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi Karacasu Yaylası'nda Pınar Köse'ye ait evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve arazözle müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan H.U., A.B., H.B. ve H.A. dumandan etkilendi. 4 kişi, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şömineden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Sakarya’da yayla evinde şömine faciası! 4 kişi hastanelik oldu

Sakarya’da yayla evinde şömine faciası! 4 kişi hastanelik oldu

Sakarya’da yayla evinde şömine faciası! 4 kişi hastanelik oldu

Son Haberler
Büyüleyici Girlevik Şelalesi’nde hafta sonu yoğunluğu
Büyüleyici Girlevik Şelalesi’nde hafta sonu yoğunluğu
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Ceza yolda
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Ceza yolda
Hem kaliteli hem hesaplı: Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi!
Hem kaliteli hem hesaplı: Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi!
Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu
Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu
İnan Kıraç'ın tartışmalı evliliğinde karar haftası
İnan Kıraç'ın tartışmalı evliliğinde karar haftası