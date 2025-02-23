Sakarya’da yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi İnönü Yaylası'nda mahsur kalan 3 vatandaş jandarma, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışması neticesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul ve Kocaeli'den İnönü Yaylası'na gelen Ali İhsan S. (64), Enver M. (56) ve Talha A. (54) isimli 3 kişi kamp kurdu. 4 gündür bölgede konakladıkları öğrenilen vatandaşlar, aralıklarla yağan ve kalınlığı iki metreyi aşan karda mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye; jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan zorlu çalışma neticesinde mahsur kalan 3 kişi bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, ekiplere teşekkürlerini iletti.