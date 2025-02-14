Sakarya'da yere çöp atanlar için ilginç yöntem

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'da yerlere çöp atan kişiler için ilginç bir çözüm bulundu. Sokaklara "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtlar asıldı. Vatandaşın bu şekilde tepki göstermesi diğer yöre halkı tarafından da olumlu karşılandı.

Sakarya Adapazarı Yenidoğan Mahallesi 1522. Sokak üzerinde giriş ve çıkışta ikişer tane atık konteyneri olmasına rağmen yerlere çöp atanlara sinirlenen bir kişi, "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtları sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara asarak sitem etti. Yazıyı görenler ise kişinin haklı isyanına destek verdi.

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İnsanların boş bulduğu yerlere çöp attığını aktaran mahalle sakini Cevdet Altınay, "Yenidoğan Mahallesi'nde oturuyorum. Vatandaşı bıktırdılar. Adam o kadar zor bir duruma gelmiş ki bu yazıyı asmak zorunda kalmış. İnsanlar her boş bulduğu yere çöp atıyor.

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Yazık günah bu memleket bizim memleketimiz. Adamın sabrı kalmadı demek ki bu yazıyı asarak düşüncelerini ifade etmek zorunda kalmış. Sokakların pis olması, başta insanların duyarsızlığı ve yeterince ilgi göstermemesinden kaynaklanıyor" dedi.

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"BU TOPLUM İYİ ŞEYLERİ HAK EDİYOR"

Yazıyı asan kişinin çok doğru bir iş yaptığını ifade eden mahalle sakini Yusuf Emir, "Bu mahallenin insanıyım. Yazıyı asan kişi çok iyi bir şey yapmış. Aslında bizim insanımız böyle tepki vermez ama bu durum bir tepkinin dışarıya vurmasıdır.

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Bizim her yaptığımız işin doğru olmadığı ve çöplerimizi de sağa sola attığımız için vatandaş da böyle bir tepki göstermiş. Çok normal bir şey. Ben ayıların daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Bu toplum iyi şeyleri hak ediyor" diye konuştu.

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