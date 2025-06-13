Sakarya’da yürek yakan kaza! Traktörün altında can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Sakarya’da yürek yakan kaza! Traktörün altında can verdi

Sakarya Erenler’de traktör sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen feci kazada 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Nafize Can hayatını kaybetti.

Kayalar Memduhiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Nazife Can (33) hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ise devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi Nazife Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerince araç altından çıkarıldı.

Öte yandan, Nazife Can'ın kazadan önce ekmek aldıktan sonra eve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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