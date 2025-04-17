Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde soba bacasının çıkan kıvılcım nedeniyle bir yangın çıktı. Yangın biranda evin içerisini sıçradı. Bu esnada mahalle sakinleri yatağa bağımlı olarak yaşayan 82 yaşındaki kadını alevler içerisinde alıp kurtardılar.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde soba bacasının tutuşması neticesinde iki katlı ahşap ve kerpiç evde yangın çıktı. Evde yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 82 yaşındaki kadın, mahalleli tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

Yangın, Epçeler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç evde soba bacasının tutuşması neticesinde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada mahallede yaşayan vatandaşlar, evin içerisine girerek yatağa bağımlı olarak yaşayan Hatice Özmen'i kurtardı. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, evden mahalle halkı tarafından çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve yangın esnasında oğlunun ise işte olduğu öğrenildi.

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’da yürek yakan yangın! Ev kül oldu, yatalak kadın son anda kurtarıldı

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