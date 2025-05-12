Sakarya'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi... Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi... Yaralılar var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 TIR ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 2 şoför yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde meydana geldi. Pamukova'dan Adapazarı istikametine giden 43 AGG 420 plakalı TIR, iddiaya göre ani fren yapan A.O.A.'nın kullandığı 54 HA 712 plakalı TIR'a çarptı.

Ardından kazaya 41 ACE 261 plakalı TIR ile 41 EZ 834 plakalı minibüs karıştı. Kazada 2 TIR şoförü yaralanırken, ihbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, 4 araçta hasar oluştu. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi... Yaralılar var

Sakarya'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi... Yaralılar var

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